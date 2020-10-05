2020/10/05 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين (5 تشرين الاول 2020)، إلقاء القبض على عائلة داعشية أثناء تسللها من الحدود مع سوريا.





وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وفصيل استطلاع لواء 66 تمكنت من إلقاء القبض على عائلة تسللت من الحدود العراقية السورية في المنطقة المحاذية لجبل سنجار في نينوى وبمساعدة المهربين".





وأضافت، أن "العائلة معروفة بأن لديها اثنين من ابنائها الإرهابيين الذين تم قتلهم اثناء معارك التحرير والآخر هارب إلى احد دول الجوار".

وتابعت المديرية في بيانها، أن "العائلة تم تسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بحقها".

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