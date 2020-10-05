2020/10/05 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي لشيوخ العشائر في ذي قار: قررنا انشاء صندوق خاص لإعمار المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي لشيوخ العشائر في ذي قار: قررنا انشاء صندوق خاص لإعمار المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).