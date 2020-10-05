بريطانيا تحدد الفئات المشمولة بلقاح كورونا: لا وجود لحملة تلقيح عامة!

2020/10/05 | 13:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قالت بريطانيا إنها تعطي الأولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد عند توفر اللقاح للمسنين والعاملين في مجالات معرضة للعدوى.

وأشارت مسؤولة الملف في الحكومة كايت بينغهام إلى عدم وجود تنظيم لحملة تلقيح معممة على جميع السكان، وأنه لن يكون هناك أي حملة تلقيح عامة.

وأوضحت في المقابلة التي نشرتها صحيفة فاينانشيال تايمز على موقعها الإلكتروني: “أننا بحاجة فقط لتلقيح كل الأشخاص المعرضين للخطر”، مضيفة: “يتحدثون عن الوقت اللازم لتلقيح جميع السكان، لكن هذا خطأ.



لن يكون هناك تلقيح لمن هم دون 18 عاماً من العمر.



سيكون ذلك لقاحاً للبالغين فقط، لمن هم فوق الخمسين من العمر، وبصورة خاصة للعاملين الطبيين وموظفي دور الرعاية للمسنين والأكثر عرضة”.

وتخطت المملكة المتحدة أمس الأحد عتبة 500 ألف إصابة من بينها أكثر من 42 ألف وفاة، وهي تسجل على غرار بلدان أوروبية أخرى عودة لانتشار الفيروس، مما حمل السلطات على فرض قيود جديدة، وزاد من الترقب للقاح.

وأوصت الحكومة البريطانية على عشرات ملايين الجرعات من اللقاحات التي يتم تطويرها عبر برامج أبحاث مختلفة حالياً، ولا سيما برنامج تعمل عليه جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، من غير أن يعرف بعد إن كان سيتوصل فعلاً إلى لقاح.

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