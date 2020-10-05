بطريركية الاقباط الارثوذكس تستذكر الرئيس مام جلال

2020/10/05 | 13:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت بطريركية الاقباط الارثوذكس، فقيد الامة الرئيس مام جلال بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل فخامته.

وجاء في بيان البطريركية، تلقى PUKmedia نسخة منه: في مثل هذا من عام 2017، رحل عن عالمنا الفاني زعيما كبيرا للكورد والعراقين وشخصية مؤثرة في الميدان السياسي في كوردستان العراق والمنطقة، وكان مناصرا لحقوق الكورد والديمقراطية لاكثر من نصف قرن واول رئيس غير عربي لجمهورية العراق وذلك من 2005 ـ 2014 وترك برحيله فراغا كبيرا.

واضاف البيان: انه الرئيس المحبوب الراحل فخامة جلال طالباني رئيس جمهورية العراق.



الرب اعطى والرب اخذ فليكم اسم الرب مباركا".

بطريركية الاقباط الارثوذكس

البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

الانبا انطونيوس رئيس اساقفة الكرسي الاورشليمي والشرق الادنى

القس شنودة حكيم شنوده كاهم عام اقليم كوردستان العراق والاردن

PUKmedia‌

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