بغداد..35 فريقاً للسيطرة على نيران باب المعظم

2020/10/05 | 13:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق كبير في احد اسواق العاصمة بغداد، صباح اليوم الأثنين، حسبما اعلنت المديرية العام للدفاع المدني.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان: ان "حريقاً كبيراً نشب داخل سوق باب المعظم وتبذل فرق الدفاع المدني قصارى الجهود للسيطرة على النيران وانقاذ المواطنين المحتجزين في البنايات التجارية داخل السوق.

واضاف البيان: استنفرت كامل فرق الإطفاء في جانب بغداد الرصافة والدفاع المدني دفع 35 فرقة اطفاء للسيطرة على النيران التي اندلعت داخل سوق مجمع الكليات في منطقة باب المعظم.

وتابع: ومازالت فرقنا تبذل قصارى الجهود للسيطرة واخماد النيران وحصرها وعزلها عن الابنية القريبة بعد ان انقذت عدد من المواطنين.

PUKmedia اعلام الدفاع المدني‌

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