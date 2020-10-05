تيليس سينضم الى مانشستر يونايتد بمقابل 18 مليون باوند

2020/10/05 | 13:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – يبدو أن مانشستر يونايتد سيكون على موعد مع إعلان عن صفقة جديدة في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية، وذلك بعد وصول أليكس تيليس الظهير البرازيلي لنادي بورتو البرتغالي إلى إنجلترا وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن تيليس وصل إلى مانشستر أمس، وخضع للكشف الطبي في المساء، والتقطته عدسات الكاميرا وهو […]

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