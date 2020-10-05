الدولار يتراجع عالمياً مع مراقبة الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

2020/10/05 | 13:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي عالمياً أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين مع مراقبة تطورات الحالة الصحية للرئيس دونالد ترامب.

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