2020/10/05 | 13:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بدأت، قبل قليل، الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء العراقي الخاصة بمحافظة ذي قار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وقال الكاظمي، في جلسة مجلس الوزراء، نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن وضع ذي قار يستحق وقفة جادة من مجلس …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. بدء الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الخاصة بمحافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. بدء الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الخاصة بمحافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).