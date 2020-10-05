الكاظمي: 270 مشروعا متلكئ في ذي قار لأسباب فساد وسوء الإدارة وسنقوم بمعالجتها

2020/10/05 | 13:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، عددا من شيوخ العشائر في محافظة ذي قار، وذلك خلال زيارته الحالية الى المحافظة.

واستمع السيد الكاظمي الى المشاكل التي تعاني منها محافظة ذي قار، حيث قدّم شيوخ العشائر مطالب أهالي المحافظة، فيما يتعلق بالخدمات وتحسين الواقع المعيشي وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار.

ورحب سيادته بجمع العشائر، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسّد التواصل الكبير ما بين الحكومة وأبنائها من أجل العمل المشترك وإسناد الدولة في التغلب على الكثير من المشاكل، وأكد أنه يراهن على حكمة عشائرنا الأصيلة في المحافظة، من أجل التعاون معا لخدمة أبنائها.

وأكد السيد الكاظمي أن محافظة ذي قار تتمتع بعمقها التأريخي والحضاري، وهي قدّمت التضحيات، وتستحق منا الكثير، وسنعمل بكل الجهود من أجل أن تستعيد عافيتها.

وبيّن السيد الكاظمي وجود مائتين وسبعين مشروعا متلكئا في محافظة ذي قار، لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالفساد وسوء الإدارة، وسنقوم بمعالجتها قدر المستطاع، وقرر سيادته إنشاء صندوق خاص لإعمار المحافظة.

من جانبهم عبّر شيوخ العشائر عن شكرهم لرئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، الذي أوفى بوعده لهم في زيارة المحافظة، والوقوف على واقعها وتفقد أحوال أبنائها.

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