الكاظمي من الناصرية : على الوزراء بذل المزيد من الجهود لتنفيذ القرارات التي تخص المحافظة

2020/10/05 | 13:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين ، “ان الناصرية يجب أن يكون لها وضع خاص وتطلق فيها المشاريع وتوفير فرص العمل “.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الناصرية ” ان وضع ذي قار يستحق وقفة جادة من مجلس الوزراء، ونحن عازمون على اتخاذ قرارات تصب في صالح المحافظة وأهلها “.

واضاف :” على الوزراء أن يبذلوا المزيد من الجهود لتنفيذ القرارات التي تخص محافظة ذي قار ” .

وتابع :” ان الناصرية أعطتنا الكثير ويجب أن نعطيها، وهي مدينة تعرضت للتهميش وتحتاج الى الاهتمام بواقعها”.

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