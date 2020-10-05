2020/10/05 | 13:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – حذر النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، من وجود نية لواشنطن بالتخطيط لدفع مزيد من قواتها داخل الاراضي العراقية خلال الفترة المقبلة.وقال ذيبان في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين :” “على القوى السياسية ان تعزز من موقفها برفض الوجود الأمريكي الذي بدأ يتزايد خلال الفترة الاخيرة على المستوى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة صادقون : امريكا تخطط لدفع مزيد من قواتها داخل العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة صادقون : امريكا تخطط لدفع مزيد من قواتها داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).