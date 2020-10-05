الكاظمي من ذي قار … سيتم إطلاق المشاريع وتوفير فرص العمل لأبنائها

2020/10/05 | 13:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن حكومته عازمة على اتخاذ قرارات “تصب في صالح” محافظة ذي قار، مؤكداً على ضرورة إطلاق المشاريع وتوفير فرص العمل لأبنائها.وذكر الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في ذي قار، بحسب بيان لمكتبه تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، أن “وضع ذي قار يستحق […]

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