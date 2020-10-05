الكاظمي يقرر انشاء صندوق خاص لإعمار ذي قار

2020/10/05 | 13:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، عن وجود 270 مشروعا متلكئا في محافظة ذي قار، لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالفساد وسوء الإدارة، فيما قرر انشاء صندوق خاص لإعمار المحافظة.وقال المكتب في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الكاظمي التقى، اليوم، عددا من شيوخ العشائر في محافظة ذي قار، وذلك خلال زيارته الحالية الى المحافظة”، مبينا أن “الكاظمي استمع الى المشاكل التي تعاني منها محافظة ذي قار، حيث قدّم شيوخ العشائر مطالب أهالي المحافظة، فيما يتعلق بالخدمات وتحسين الواقع المعيشي وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار”.وأعرب الكاظمي عن “سعادته بهذا اللقاء الذي يجسّد التواصل الكبير ما بين الحكومة وأبنائها من أجل العمل المشترك وإسناد الدولة في التغلب على الكثير من المشاكل”، مؤكدا أنه “يراهن على حكمة عشائرنا الأصيلة في المحافظة، من أجل التعاون معا لخدمة أبنائها”.وأكد الكاظمي أن “محافظة ذي قار تتمتع بعمقها التأريخي والحضاري، وهي قدّمت التضحيات، وتستحق منا الكثير، وسنعمل بكل الجهود من أجل أن تستعيد عافيتها”.وبيّن الكاظمي “وجود مائتين وسبعين مشروعا متلكئا في محافظة ذي قار، لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالفساد وسوء الإدارة، وسنقوم بمعالجتها قدر المستطاع”، مقررا “إنشاء صندوق خاص لإعمار المحافظة”.انتهى/25

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