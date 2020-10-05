البلداوي : لن نصوت على موازنة 2021 الا بعد عودة المفسوخة عقودهم من الحشد

2020/10/05 | 13:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي، انه لن يصوت على موازنة 2021 في حال عدم تضمينها تخصيصات مالية لاعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، لافتا الى :” ان الحشد تعرض الى مظلمة كبيرة ولم يتم انصافه كما حدث مع اقرانه في الأجهزة الأمنية الأخرى”.وقال البلداوي في بيان تلقت المستقلة نسخة […]

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