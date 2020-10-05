2020/10/05 | 13:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…دفعت مديرية الدفاع، الاثنين، بـ 35 فرقة اطفاء للسيطرة على حريق سوق مجمع الكليات في منطقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم المديرية العقيد جودت عبد الرحمن في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” فرق الاطفاء دخلت حالة استنفار كامل ودفت بـ35 فرقة اطفاء للسيطرة على النيران التي اندلعت داخل سوق مجمع الكليات في منطقة باب”.وأضاف عبد الرحمن، ان “عملية الاخماد تجري باشراف ميداني من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان ومازالت فرق الإطفاء تبذل قصارى الجهود حاليا للسيطرة واخماد النيران وحصرها وعزلها عن الابنية القريبة”.انتهى/ 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يدفع بـ 35 فرقة لاخماد حريق مجمع الكليات في باب المعظم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يدفع بـ 35 فرقة لاخماد حريق مجمع الكليات في باب المعظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).