ميريام فارس حامل بطفل ذكر بالشهر الخامس … شاهد

2020/10/05 | 13:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثرت التكهنات في الآونة الأخيرة حول حقيقة حمل الفنانة ميريام فارس بعد ظهورها بصورٍ ترتدي فيها فساتين فضفاضة، ويبدو أن تحليلات روّاد الإنترنت قد صدقت.فأكّدت مجلة “سيدتي” من مصدر موثوق ان “ميريام فارس حامل بطفل ذكر في أواخر الشهر الخامس”.وجاء في الخبر أن “ميريام قد بدأت باختيار جهاز لطفلها من المحلات في لبنان […]

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