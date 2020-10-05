طهران: سقوط قذائف داخل الأراضي الايرانية خلال الحرب الدائرة في قرة باغ

2020/10/05 | 13:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني أبوالفضل عموئي أن عدة قذائف سقطت داخل الأراضي الإيرانية وذلك جراء الحرب الدائرة في منطقة قرة باغ بين جمهورية آذربيجان وارمينيا.وأوضح عموئي في تصريح صحافي، أن القذائف أدت إلى إلحاق أضرار بأحد المنازل والأراضي الزراعية بالمنطقة التابعة لمدينة خداآفرين الحدودية.وقال: إن وفدا من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية تفقد المنطقة الحدودية بين جمهورية آذربيجان وأرمينيا لدراسة التطورات الأخيرة في منطقة قرة باغ.وأضاف: للأسف سقطت عدة قذائف داخل الأراضي الإيرانية وتفقدنا منزلا أصيب جراء ذلك وكذلك الأراضي الزراعية التابعة لمدينة خداآفرين التي تضررت في هذا السياق.



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