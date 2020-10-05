الدليمي: لايحق لأحد ان يفرض نفسهُ زعيماً وهو من عبدة الكرسي والدولار

2020/10/05 | 13:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكد النائب السابق كامل الدليمي أنه لا يحق لاحد ان يفرض نفسه زعيما على أي مكون وهو من عبدة الكراسي والدولار ، مؤكدا ان الزعامة ” نهر عطاء لاينضب”.وقال الدليمي في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، أن “الزعيم هو من يتحلى بأخلاق الفرسان ومرتكزات الدين والاخلاق وسعة […]

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