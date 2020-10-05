2020/10/05 | 13:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت القوات الأمنية في محافظة الأنبار، القبض على متهم بحوزته 100 ألف حبة مخدرة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم مكافحة مخدرات الأنبار التابع الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته 100 ألف حبة مخدرة من النوع المعروف بالـ (كبتاجون)”.[…]

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