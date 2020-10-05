أمين بغداد يبحث مع السفير الأردني الافادة من خبرات بلدية عمان

2020/10/05 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- التقى أمين بغداد منهل الحبوبي ، السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبي، وبحث معه التعاون في مجال الاتمتة الالكترونية.وذكر بيان للأمانة تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، أن “الجانبين بحثا اطر التعاون المشترك بين بغداد وعمان والافادة من خبرات وتجارب بلدية عمان في القطاع الخدمي”.وتابع، أن “السفير الاردني عرض التعاون […]

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