بمناسبة زيارة الاربعين.. ميسان تعطل الدوام من يوم الاربعاء

2020/10/05 | 14:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت محافظة ميسان الاثنين عن تعطيلها الدوام الرسمي لكافة دوائرة الدولة بمناسبة زيارة الاربعين وذكرت المحافظة في بيان مقتضب ان محافظ ميسان علي دواي قرر تعطيل الدوام الرسمي بدا من يوم الاربعاء7102020 ،مبيناً ان القرار جاء لغرض فسح المجال لمن يرغب من الموظفين باداء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) .وكانت […]

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