ارتفاع طفيف في إصابات كورونا بمحافظة ذي قار

2020/10/05 | 14:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف مصدر طبي عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا في محافظة ذي قار.

وقال المصدر إن دائرة صحة ذي قار سجلت اليوم الإثنين 5 تشرين الأول 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.

وكانت ذي قار قد سجلت أمس الأحد 262 إصابة بكورونا مقابل 5 حالات وفاة جراء المرض.

وسجلت وزارة الصحة والبيئة أمس الأحد 3210 إصابة بكورونا في عموم العراق مقابل 52 حالة وفاة جراء المرض

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