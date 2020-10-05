مسؤول: متنفذون يستحوذون على مشاريع الاعمار في الانبار

2020/10/05 | 14:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..كشف مسؤول رفيع المستوى في حكومة محافظة الانبار المحلية ، الاثنين، عن استحواذ متنفذين على مشاريع الاعمار رغم عدم خبرتهم بالأعمال المسنودة اليهم .وقال المسؤول في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مشاريع الاعمار في مدن الانبار تذهب الى المتنفذين في الحكومة المحلية من خلال تأثير العلاقات ناهيك من موظفين في بعض الدوائر الخدمية رست عليهم عدد من مشاريع الاعمار في واحد من اخطر عمليات الفساد المالي والاداري فمن يحاسب من اذا كان موظف في دائرة خدمية ترسو عليه مشروع اعادة اعمار شبكة الطرق “.واضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” عدد من الطرق التي تم انجازها تحفرت عند يوم من افتتاحها ما دعا الجهات المعنية الى حث المقاول الذي ينتمي الى جهة حزبية الى اعادة الاكساء دون معاقبته او تغريمه وسحب يد العمل من المشروع”.وأشار إلى أن “اعمال عديدة تذهب الى مقاولين يتمتعون بعلاقات واسعة مع المسؤولين علما انهم ليس لديهم الخبر الكافية في ادارة العمل “.



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