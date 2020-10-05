الكاظمي يلتقي بعدد من عوائل شهداء تشرين في محافظة ذي قار

2020/10/05 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى

الكاظمي، اليوم الإثنين، خلال زيارته

الى محافظة ذي قار، مجموعة من عوائل

شهداء تظاهرات تشرين، وقدّم التعازي

والمواساة لهم باستشهاد أبنائهم، كما

استمع الى مطالبهم ووجّه بتل

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