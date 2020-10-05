الكاظمي لشيوخ العشائر في ذي قار: قررنا انشاء صندوق خاص لإعمار المحافظة

2020/10/05 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى

الكاظمي، اليوم الإثنين، عددا من شيوخ

العشائر في محافظة ذي قار، وذلك خلال

زيارته الحالية الى المحافظة، فيما قرر

إنشاء صندوق خاص لإعمار المدينة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوز

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