الديوانية تعطل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء وتستثني الصحة والدوائر الخدمية

2020/10/05 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان،

الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي في

المحافظة يوم الأربعاء المقبل بمناسبة

الزيارة الأربعينية، فيما استثنى

الدوائر الأمنية والصحية والخدمية

وموظفي ديوان المحافظة من القرا

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