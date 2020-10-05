ساهموا بالكشف عن فيروس الكبد الوبائي

2020/10/05 | 14:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة نوبل، الإثنين، منح جائزة نوبل للطب إلى البريطاني مايكل هوتن، والأميركيين هارفي ألتر، وتشارلز رايس، بعد اكتشافهما لفيروس التهاب الكبد سي.

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