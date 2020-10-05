البوصة تواصل خسائرها في الجلسة الثانية

2020/10/05 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادواصلت البورصة خسائرها في الجلسة الثانية، الاثنين، بعد إنخفاض اسهم 12 شركة.

انخفض مؤشر البورصة بنسبة 0.77%.

وضغط على اداء المؤشر انخفاض قيمة 12 شركة كانت في مقدمتها شركة مصرف العطاء بـ14.29% وشركة بغداد العراق للنقل العام بـ5.00%.

جرى خلال الجلسة تداول 816,4 مليون سهم بقيمة 1,3 مليار دينار.





وارتفعت في تداولات اليوم أسهم شركة واحد فقط وهي شركة مصرف المنصور بـ1.67%.

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