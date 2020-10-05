2020/10/05 | 14:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ سيف معتز محي

المصائب لاتأتي فرادي في مانشستر يونايتد فليس السقوط المذل أمام توتنهام بالستة هو آخر مإنتهت عليه الكارثة المدوية ولكن الأزمة لاحقت مارسيال أيضا .

مارسيال سيغيب عن ثلاث لقاءات متتاليه بسبب الطرد المباشر ضد توتنهام وهي :نيوكاسلتشيلسيأرسنال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصائب لاتأتي فرادى على مانشستر يونايتد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصائب لاتأتي فرادى على مانشستر يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).