الكاظمي : الحكومة مضت بخطوات مهمة في الحفاظ على حقوق الشهداء

2020/10/05 | 14:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، خلال زيارته الى محافظة ذي قار، مجموعة من عوائل شهداء تظاهرات تشرين، وقدّم التعازي والمواساة لهم باستشهاد أبنائهم، كما استمع الى مطالبهم ووجّه بتلبية احتياجاتهم.

وأكد الكاظمي أن شهداء تشرين هم فخر للعراق، لأنهم خرجوا من أجل الوطن، وهتفوا باسمه، وطالبوا بتحقيق حلمهم في الإصلاح وفي حياة حرة كريمة.

وبيّن أن الحكومة مضت بخطوات مهمة في الحفاظ على حقوق الشهداء، وتحقيق العدالة للقصاص من القتلة، ومحاسبة المتورطين، والمضي قدما من أجل تنفيذ الإصلاح وملاحقة الفاسدين.

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