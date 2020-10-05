فيديو.. “ولادة مبكرة”جومانا مراد تروى تفاصيل إنجابها لتوأم

2020/10/05 | 14:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة السورية جومانا مراد، تفاصيل إنجابها لتوأم فى الشهر السابع خلال الأيام الماضية ، وما مرت به من حالة صحية سيئة ، بعد مشاركتها في “مسلسل خيانة عهد” ، والذى عرض فى الموسم الرمضاني السابق.وروت جومانا مراد، في برنامج “إنسايدر بالعربي”، على قناة دبي ، قائلة: ” أنا كنت حامل، […]

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