وسط إجراءات أمنية ووقائية.. مسيرة الأربعين بعدسة السومرية

2020/10/05 | 14:16 - المصدر: السومرية نيوز

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يواصل الآلاف، التوجه سيراً على الأقدام صوب محافظة كربلاء لإحياء زيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وسط إجراءات أمنية ووقائية.

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