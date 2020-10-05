آخر تطورات قضية قناني الكلور بدل الأوكسجين في المثنى

2020/10/05 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أكد المدير العام في دائرة صحة محافظة الديوانية، باسل صبر، الإثنين، (05 تشرين الأول، 2020)، ارسال جميع التحقيقات الخاصة بقضية تبرع أحدى الجهات بغاز الكلور بدلا من الاوكسجين.

وقال صبر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الدائرة انجزت التحقيق الإداري الخاص بقيام نقابة الصيادلة في محافظة المثنى بالتبرع لدائرة صحة الديوانية بعدد من الاسطوانات باعتبارها اسطوانات اوكسجين الا ان الفحص قبل الاستخدام بين انها اسطوانات كلور".

واضاف أن "لو تم استخدام الاسطوانات لحصلت كارثة صحية في المحافظة"، مبينا أن "جميع التحقيقات ارسلت غلى القضاء وبانتظار البت بها".

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