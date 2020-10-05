صالح يؤكد لرئيس أركان الجيش ضرورة سيادة القانون وحماية البعثات الدبلوماسية

2020/10/05 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الإثنين (5 تشرين الأول 2020)، رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله، فيما أكد ضرورة سيادة القانون وحماية البعثات الدبلوماسية.

وذكر مكتب رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في مستهل اللقاء أشاد رئيس الجمهورية بالدور الذي تقوم به القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها في ملاحقة فلول تنظيم داعش الذي يسعى لزعزعة الامن"، مشيراً الى ان "المعركة ضد الإرهاب لا تزال مستمرة، ويجب مواصلة الجهد الأمني لمكافحة نشاطاته."

وأكّد الرئيس صالح على "ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وحماية البنايات والمراكز الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون ومواجهة الإرهابيين ومنع الاعمال الخارجة عن القانون".

وأشار الى "ضرورة تعزيز قدرات القوات الأمنية تدريباً وتسليحاً، وتطوير إمكانياتها القتالية، والتنسيق الأمني المشترك في مجابهة التحديات وسد الثغرات الأمنية، كما حصل في المعارك ضد داعش بعد تحقيق قوات الجيش والحشد الشعبي والبيشمركَة انتصارات كبيرة على الإرهابيين وتحرير المدن من براثنهم".

من جانبه، قدم رئيس أركان الجيش بحسب البيان، "شكره لرئيس الجمهورية لمتابعته ودعمه الأجهزة الأمنية في مهماتها في مكافحة الإرهاب وفرض القانون وتوفير الامن للمواطنين، كما قدم عرضا لسيادته حول العمليات العسكرية الجارية حالياً لملاحقة بقايا داعش".





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