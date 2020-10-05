2020/10/05 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قارالتقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، خلال زيارته الى محافظة ذي قار، مجموعة من عوائل شهداء تظاهرات تشرين.وبحسب بيان صادر من مكتب الكاظمي فقد قدم الاخير "تعازيه باستشهاد أبنائهم، كما استمع الى مطالبهم ووجّه بتلبية احتياجاتهم".وأكد الكاظمي أن "شهداء تشرين هم فخر للعراق، لأنهم خرجوا من أجل الوطن، وهتفوا باسمه، وطالبوا بتحقيق حلمهم في الإصلاح وفي حياة حرة كريمة".وبيّن أن "الحكومة مضت بخطوات مهمة في الحفاظ على حقوق الشهداء، وتحقيق العدالة للقصاص من القتلة، ومحاسبة المتورطين، والمضي قدما من أجل تنفيذ الإصلاح وملاحقة الفاسدين".

قبل ذلك، التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عددا من شيوخ العشائر في محافظة ذي قار، وذلك خلال زيارته الحالية الى المحافظة، فيما قرر إنشاء صندوق خاص لإعمار المدينة.وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي استمع الى المشاكل التي تعاني منها محافظة ذي قار، حيث قدّم شيوخ العشائر مطالب أهالي المحافظة، فيما يتعلق بالخدمات وتحسين الواقع المعيشي وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار".ورحب الكاظمي وفقاً للبيان، بـ"جمع العشائر، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسّد التواصل الكبير ما بين الحكومة وأبنائها من أجل العمل المشترك وإسناد الدولة في التغلب على الكثير من المشاكل، وأكد أنه يراهن على حكمة عشائرنا الأصيلة في المحافظة، من أجل التعاون معا لخدمة أبنائها".وأكد الكاظمي أن "محافظة ذي قار تتمتع بعمقها التأريخي والحضاري، وهي قدّمت التضحيات، وتستحق منا الكثير، وسنعمل بكل الجهود من أجل أن تستعيد عافيتها".وبيّن "وجود مائتين وسبعين مشروعا متلكئا في محافظة ذي قار، لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالفساد وسوء الإدارة، وسنقوم بمعالجتها قدر المستطاع، وقرر سيادته إنشاء صندوق خاص لإعمار المحافظة". من جانبهم عبّر شيوخ العشائر بحسب البيان عن "شكرهم لرئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، الذي أوفى بوعده لهم في زيارة المحافظة، والوقوف على واقعها وتفقد أحوال أبنائها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يلتقي عدداً من عوائل شهداء تشرين في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يلتقي عدداً من عوائل شهداء تشرين في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).