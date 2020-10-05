اختراق حساب واتساب وزيرة اتصالات .. والأخيرة تتوسل

2020/10/05 | 14:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تم اختراق حساب واتساب الخاص بوزيرة الاتصالات والتقنيات الرقمية ستيلا ندابيني أبراهامز (Stella Ndabeni-Abrahams)، وذلك وفقًا لتصريحات وزارة الاتصالات في جنوب إفريقيا.وأوضحت الوزارة أن المعلومات الخاصة والسرية وصلت إلى طرف خارجي، دون أن تذكر من هو هذا الطرف الخارجي، كما لم تذكر الوزارة كيف تعتقد أن الحساب قد تم اختراقه.وقال المتحدث […]

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