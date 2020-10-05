رئس نادي الشرطة: ميزانية النادي ليست 14 مليار دينار

2020/10/05 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي، ان ميزانية النادي لم تبلغ 14 مليار دينار عراقي اطلاقاً.

وقال الطائي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “البعض يرجم بالغيب بخصوص ميزانية النادي، وكأنه عمل أمينا ماليا لدينا، نحن على استعداد لمناظرة الاندية المؤسساتية لما ينفقه النادي قياسا بكونه أولمبية مصفرة ميزانيتنا لم تتجاوز مطلقا ال(8) مليارات دينار عراقي، أما الحديث عن ال(14) فهو محض افتراء”.

وبين أن “المحترفين من خيارات الجهاز الفني حصرا، وضاع الوقت مع محترف تونسي الامر الذي أثر سلبا في باقي الخيارات.



والعديد من المحترفين رفضوا التواجد في العراق، فيما طلب البعض الاخر مبالغ هائلة لا يمكن تحملها”.

واوضح ان “بعض الأندية التي واجهناها في دوري ابطال آسيا كان سعر لاعبهم المحترف يوازي سعر فريقنا بأكمله، ولكن لاعبينا عكسوا مستواهم المميز في البطولة”.

وتابع “ننتظر خلال اليومين المقبلين التحاق محترفين من كولمبيا ونيجيريا لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل”.



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