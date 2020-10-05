السيد الكاظمي .. طبيب يشخص المرض ولا يقوم بالعلاج. - علي عرمش شوكت

2020/10/05 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت مضى على استلام السيد الكاظمي لرئاسة الحكومة وقت لا يعفيه من الاجابة عن السؤال العام حول الاسعافات التي جاء ويفترض ان يحمل في جعبته { برنامجه } وصفات لعلاجات منقذة لظاهرة الانهيار الشامل الذي حل في عموم مفاصل حياة العراقيين.



وفي اقل تقدير ان يدرك الخطر و يضع يده على الجرح النازف القاتل قبل غيره من الجراحات الاخرى، التي تهون نسبياً كتدوير الاشخاص بالوظائف.



ولهذا كان قد اعطي فرصة التدرج على ان تكون ......





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