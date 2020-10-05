تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأدنى مستوى بـ3 أشهر

2020/10/05 | 14:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 3 أشهر خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بفعل أداء القطاع الخدمي.

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