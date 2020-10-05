رئيس الوزراء العراقي يقرر إنشاء صندوق خاص لإعمار محافظة ذي قار

2020/10/05 | 14:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عددا من شيوخ العشائر في محافظة ذي قار، وذلك خلال زيارته الحالية إلى المحافظة.واستمع الكاظمي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى المشاكل التي تعاني منها محافظة ذي …

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