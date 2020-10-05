خبر في الجول اتحاد الكرة يفتح باب القيد المحلي للموسم الجديد في الساعات المقبلة

2020/10/05 | 14:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _أين نيوز صار من المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن فتح باب القيد المحلي للموسم الجديد في الساعات المقبلةالدوري المصريوعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة سيعلن خلال الساعات المقبلة عن فتح باب القيد لتستطيع الأندية المصرية شراء وبيع اللاعبين في وقت متزامن مع معظم الدول المحيطة، في ظل انتهاء سوق الانتقالات الأوروبي اليوم الإثنينوقال مصدر داخل الاتحاد لـ FilGoal.com: "حصلنا على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على فتح القيد استثنائيا للموسم الجديد، مع استكمال الموسم الجاري"وأتم "الصفقات الجديدة لن تشارك فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي في الدوري"ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري المحلي بنهاية الشهر الجاري

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