2020/10/05 | 14:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين، رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله.

وفي مستهل اللقاء أشاد رئيس الجمهورية بالدور الذي تقوم به القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها في ملاحقة فلول تنظيم داعش الذي يسعى لزعزعة الامن، مشيراً الى ان المعركة ضد الإرهاب لا تزال مستمرة، ويجب مواصلة الجهد الأمني لمكافحة نشاطاته.

وأكّد السيد الرئيس على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وحماية البنايات والمراكز الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون ومواجهة الإرهابيين ومنع الاعمال الخارجة عن القانون.

وأشار سيادته الى ضرورة تعزيز قدرات القوات الأمنية تدريباً وتسليحاً، وتطوير إمكانياتها القتالية، والتنسيق الأمني المشترك في مجابهة التحديات وسد الثغرات الأمنية، كما حصل في المعارك ضد داعش بعد تحقيق قوات الجيش والحشد الشعبي والبيشمركَة انتصارات كبيرة على الإرهابيين وتحرير المدن من براثنهم.

من جانبه، قدم رئيس أركان الجيش شكره لرئيس الجمهورية لمتابعته ودعمه الأجهزة الأمنية في مهماتها في مكافحة الإرهاب وفرض القانون وتوفير الامن للمواطنين، كما قدم عرضا لسيادته حول العمليات العسكرية الجارية حالياً لملاحقة بقايا داعش.

PUKmedia‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس الجمهورية: المعركة ضد الارهاب لا تزال مستمرة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس الجمهورية: المعركة ضد الارهاب لا تزال مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).