رئيس الجمهورية: المعركة ضد الإرهاب ما تزال مستمرة

2020/10/05 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد رئيس الجمهورية برهم صال، الاثنين، ان المعركة ضد الإرهاب لا تزال مستمرة، ويجب مواصلة الجهد الأمني لمكافحة نشاطاته.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الإثنين 5 تشرين الأول 2020، رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله، وفي مستهل اللقاء أشاد رئيس الجمهورية بالدور الذي تقوم به القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها في ملاحقة فلول تنظيم داعش الذي يسعى لزعزعة الامن"، مشيراً الى ان "المعركة ضد الإرهاب لا تزال مستمرة، ويجب مواصلة الجهد الأمني لمكافحة نشاطاته".

وأكّد صالح على، "ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وحماية البنايات والمراكز الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون ومواجهة الإرهابيين ومنع الاعمال الخارجة عن القانون".وأشار الى "ضرورة تعزيز قدرات القوات الأمنية تدريباً وتسليحاً، وتطوير إمكانياتها القتالية، والتنسيق الأمني المشترك في مجابهة التحديات وسد الثغرات الأمنية، كما حصل في المعارك ضد داعش بعد تحقيق قوات الجيش والحشد الشعبي والبيشمركَة انتصارات كبيرة على الإرهابيين وتحرير المدن من براثنهم".





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