الرئيس صالح يستقبل رئيس اركان الجيش ويشدد على اهمية استمرار زخم محاربة الارهاب

2020/10/05 | 14:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الإثنين، رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله.وفي مستهل اللقاء أشاد رئيس الجمهورية وبحسب بيان مكتبه الاعلامي، “بالدور الذي تقوم به القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها في ملاحقة فلول تنظيم داعش الذي … Readmore

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