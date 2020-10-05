 تركيا تتراجع وتسحب سفينة تنقيب من

2020/10/05 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت سفينة تنقيب تركية إلى مينائها الإثنين بعد أن غادرت مياها متنازعا عليها قرب قبرص، وفق موقع مختص بتتبع حركة السفن، في وقت يستعد الرئيس رجب طيب إردوغان لاستقبال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

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