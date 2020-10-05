مقال في رثاء ’القديسة روث’ يحصد تفاعلاً غير مسبوق من النساء الأميركيات

2020/10/05 | 14:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حصد مقال للكاتبة لورا لولس، عن حياة القاضية في المحكمة الأميركية العليا، والمدافعة عن حقوق الإنسان "روث بادر غينسبورغ" تفاعلاً كبيراً، حيث تطرق إلى جوانب ’مهمة’ من حياة القاضية، وتدرجها في الأعمال، والتحديات التي واجهتها.

وتفاعلت النخب الثقافية في الولايات المتحدة والعالم، مع وصف الكاتبة لورا لولس، للقاضية روث بادر، على رغم العقبات التي كانت تواجهها في عملها، وعائلتها. وقد قوبل خبر وفاة روث بادر غينسبيرغ بردة فعل عادة ما ترافق خبر الإعلان عن وفاة نجوم الروك أو مشاهير هوليوود، لا خبر وفاة قاضية في محكمة العدل العليا، حيث كرست حياتها لدراسة القانون وكانت في السابعة والثمانين من عمرها، ونعاها مشاهير كثر مثل جينيفر أينستون والعارضة الشهيرة، كارا ديليفين.

وأدت وفاة غينسبيرغ، في الثامن عشر من سبتمبر الماضي، إلى تأثير كبير في الولايات المتحدة ليس فقط لكونها رائدة في مجال عملها ولكونها شخصية عامة واقعية وجريئة، بل لأن المعركة حول من سيخلفها هي أيضا معركة ستحدد روح الولايات المتحدة الأمريكية.

وتالياً نص المقال:

ترجمة د.رشا رحيم.

كانت روث صغيرة في حجم جسمها ومُستهاناً بها بسبب ذلك.

إنها كل امرأة حُكم عليها بسبب جسدها وأُسيء تقديرها بناءً على الانطباعات الأولى.

كانت روث قارئة كتب خجولة أنيقة ولكنها ليست جميلة.

إنها كل امرأة تم الحكم عليها ومحاربتها بسبب مظهرها.

كانت روث أذكى من أقرانها، لكنها لم تكن تفتخر أبدًا بذلك.

إنها كل امرأة كانت الأذكى في الغرفة لكنها تدربت على التواضع.

ماتت أخت روث الكبرى وأمها عندما كانت صغيرة.

إنها كل امرأة تعلمت أن تكون امرأة بدون مرشد يرشدها.

تحدّت روث كل توقعات عصرها، حيث تفوقت في المدرسة الثانوية وقادت فصلها في جامعة كورنيل، لكنها كانت تطهو العشاء في المنزل.

إنها كل امرأة تحملت أكثر مما ينبغي لتكون قادرة على تحقيق التوازن بين البيت والعمل.

رافقت روث زوجها إلى "فورت سيل" بعد تخرجه من الكلية واستدعائه إلى الخدمة الفعلية.

إنها كل الزوجات اللاتي تركنا الحياة الآمنة المعلومة واستبدلنها بالمجهول.

تم خفض رتبتها من وظيفتها المكتبية عندما أصبحت حاملاً.

هي كل امرأة شعرت بالتمييز والتفرقة في الوظيفة بسبب الجنس لأنها قررت الإنجاب.

تم قبول روث في جامعة هارفارد للقانون لدراسة الدكتوراه، وهي واحدة من تسع نساء فقط في فصل من 500 طالب.

إنها كل امرأة شعرت بالوحدة في حشد من الناس، وتساءلت عما إذا كان أقرانها حلفاءها أم اعداءها.

كانت تحضر الفصول الدراسية لها ولزوجها المريض بالسرطان وهي أم لطفلين، كل ذلك وهي ترعى زوجها خلال علاجه.

إنها كل امرأة تعلمت أنه لا يوجد شيء مثل التوازن بين الدراسة والعمل والحياة، والنوم وطقوس الرعاية الذاتية.

كانت روث داخل الفصل "صريحة بهدوء"، كان عميدها يكرهها بشدة.

إنها كل امرأة صنعت مكاناً لها ولصوتها وطالبت بمساحتها حتى لو أثارت امتعاض البعض.

أُجبرت روث على الانسحاب من قانون هارفارد عندما انتقلت وظيفة زوجها إلى مدينة أخرى.

إنها كل امرأة اضطرت للتضحية بأهدافها من أجل عائلتها.

تخرجت روث مع مرتبة الشرف الأولى بعد تفوقها من جامعة كولومبيا وعملها كمراجعة قانون في اثنتين من كليات الحقوق، لكنها لم تتمكن من العثور على عمل لأنها أم وربّة أطفال، وهي صفة سلبية لأي متقدمة على العمل.

إنها كل امرأة أُغلق بوجهها 200 باب، لكنها ثابرت رغم الصور النمطية السلبية ضد المرأة والأم العاملة.

شقت روث طريقها خلال العمل الأكاديمي والعمل العام، بحب واندفاع أكثر من المصلحة الذاتية.

إنها كل امرأة كانت عاطلة عن العمل ولكنها حوّلت التحدي إلى فرصة.

قاتلت روث جنباً إلى جنب ولاحقًا قادت حلفاء غير محبوبين مثل "اتحاد الحريات المدنية الأمريكي" نيابة عن عملاء مجهولين.



قاتلت معهم من أجل أسباب غير مرغوب بها مثل: المساواة في الأجور، والمساواة بين الجنسين، وحقوق التصويت، وحقوق المشاركة في هيئة المحلفين، واستحقاقات الناجين.

كانت تقف مع كل حالة في التمييز والتفرقة المؤسسية بين الجنسين الذي ساد كل جانب من جوانب القانون والحياة الأمريكية.

هي كل امرأة سُئلت عن استراتيجيتها الدقيقة، "لأستخدام الإزميل والدق الرقيق بدلاً من المعول والنطح بقوة".

غالبًا ما يُشار إلى روث باسم "ثورغود مارشال للمساواة بين الجنسين " (إله المساواة بين الجنسين)، شبهوها بالرجل حتى في الاعتراف بدورها في الدفاع عن حقوق المرأة.

إنها كل امرأة لا يقدس الرجل إنجازاتها أو أفكارها أو عملها.

أخذت روث مقعداً في مقاعد البدلاء في حلبة العاصمة واشنطن إلى جانب جبابرة كبار كـ"بورك وسكاليا" لكنها لم تفقد صوتها أبدًا في الضوضاء.

إنها كل امرأة اضطرت إلى العمل بجهد مضاعف والتحدث مرتين بصوت عالٍ ليستمع إلى صوتها نصف عدد المرات مقارنة بالآخرين.

شغلت روث مقعدًا في المحكمة العليا عام 1993 وسط صيحات مفادها أن تعيينها كان لإرضاء النقاد الذين شعروا أن امرأة واحدة لم تكن كافية وأن هويتها اليهودية لعبت دورًا في ترشيحها.

هي كل امرأة تم التقليل من قيمتها باعتبارها مجرد "توظيف تنوع (كوتا)"وليس استحقاق.

تعرضت روث للمقاطعة كثيراً أثناء النقاشات في المحكمة العليا، رغم أنها كانت تناقش بمنهجية متوازنة في استجوابها.

كانت آراؤها واضحة ونقية ودقيقة، لكن النقاد هاجموها على أنها "متحيزة وراديكالية ومدفوعة بأجندة"، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المرأة، لأن "الانحياز المستمر للمرأة هو في حد ذاته راديكالي".

إنها كل امرأة تم التماس رأيها، ثم رفضه كونه "مجرد وجهة نظر نسائية".

كافحت روث السرطان وتغلبت عليه عدة مرات أكثر مما يسمح به العلم أو الإيمان، كانت تعود بسرعة للعمل لحضور المناقشات من سريرها في المستشفى، مما أثار أسئلة حول سبب عدم قضائها المزيد من الوقت مع أسرتها بدلاً من ذلك.

إنها كل امرأة تم التشكيك في ولائها لعائلتها لأنها كانت تمتلك الجرأة على استخدام الهدايا والمنح الإلهية الفريدة التي أتيحت لها.

توفيت روث وفي غضون ساعات وحتى قبل أن يبرد جسدها، قام الرجال الذين ناقشوها وحكموا عليها وشككوا فيها لمدة 87 عاماً بالتخطيط لاستبدالها، ورقصوا بابتهاج على القبر الذي لم تدفن فيه بعد، وتخيّلوا الطرق التي تمكنهم من إلغاء إنجازات عملها.

إنها كل امرأة تشعر أنها فعلت كل شيء من أجل لا شيء.

لكن روث لم تفعل كل شيء من أجل لا شيء.

لقد عاشت حياة من الإنجازات التي لا تقدر بثمن، وبفعلها ذلك مهدت الطريق للمحاميات الجديدات ليتبعنها.



لما يقرب من 30 عامًا، كانت تحمي حقوقهن، في تقرير ما يحدث لجسدهن، وأن يتقاضينَ استحقاقهن، وأن يتمتعن بكامل الحقوق والمزايا والامتيازات.

إن مجرد وجودها في المحكمة قصّر طريق العقبات لبناتنا شبراً واحداً أو اثنين، وجودها أعاد تشكيل دور المرأة في المجتمع الأمريكي.

لقد تجرأت على اقتراح تمثيل المرأة في المحكمة العليا تمثيلا عادلاً، عندما يكون هناك تسع قاضيات.

لقد أجبرتنا جميعًا على التفكير في 400 عام سابقة من الهيمنة الكاملة والمطلقة من قبل الرجال على جميع جوانب الحياة العامة.

تعلمت اللغة السويدية وطهي المعكرونة وأحبّت الأوبرا واستمتعت بالنبيذ الأحمر وصادقت الأعداء الفلسفيين وتحدثت بشكل مدني، وهو أسلوب يحتضر وقلّ إن وجد.

لم تكن مجرد قاضية أو امرأة قانون فارقت الحياة، بل منارة.

لذلك عندما تأتي الأسئلة، حول سبب التدفق الهائل للدموع لوفاة قاضية! فاعلم أنها كانت أكثر من ذلك بكثير بالنسبة للنساء من جميع الأطياف، وجميع الساسة والمختلفين معها في وجهات النظر.

إنها المباركة روث، قديسة وراعية التدقيق العالي، تريد منا جميعًا أن نبذل قصارى جهدنا لاتباع خطواتها بكل التفاصيل الصغيرة.

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