2020/10/05 | 14:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بث الفنان والمقاول المصري محمد علي، مقطعا مصورا عبر صفحته على فيسبوك، استنجد فيه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل حماية أبنائه -المقيمين في تركيا- بعدما جاءهم تهديد بالقتل.وقال مقاول الجيش السابق، في الفيديو الذي بثه ظُهر السبت، إن أبناءه مقيمون في تركيا منذ حوالي 8 أو 9 أشهر، كانوا يعيشون في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد علي يستنجد بأردوغان لحماية أبنائه من القتل – فيديو) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد علي يستنجد بأردوغان لحماية أبنائه من القتل – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).