بارزاني يكشف حجم الديون المترتبة على الإقليم

2020/10/05 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

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رئيس حكومة إقليم كوردستان

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الإثنين، عن حجم الديون والالتزامات المالية المترتبة على الإقليم، فيما أكد وجود تنسيق مع بغداد لتأمين المناطق التي يتواجد فيها عناصر داعش.

وقال بارزاني، في كلمة له خلال استضافته في برلمان كوردستان، اليوم، 5 تشرين الأول 2020، ان" حجم الديون المترتبة على إقليم كوردستان وصلت لـ28 مليار دولار أميركي، توزعت على ديون خارجية وداخلية، ومستحقات الموظفين خلال الادخار الإجباري وايضا ديون لمصارف محلية على الحكومة".

وأضاف ان "الاصلاح أهم مهام حكومة إقليم كوردستان وسيكون على قسمين، مالي وإداري"، مبينا أن "الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات لعدم التهرب من الضرائب، فضلا عن فرض ضرائب جديدة على شركات الاتصالات والمشاريع الاستثمارية".

وتابع أن "الحكومة اتخذت أيضا اجراءات جديدة فيما يخص الكمارك والمعابر الحدودية، من خلال ايقاف عمليات التهريب التي تحدث فيها"، مبينا انه "للأسف لغاية الآن آثار الادارتين، اربيل والسليمانية، باقية على المعابر الحدودية ونحاول ازالة هذه الآثار، وشكلنا لجانا في وزارتي الداخلية والبيشمركة لمنع عمليات التهريب".

واشار بارزاني، إلى أن "هيئة الاستثمار في كوردستان قامت بإلغاء 30 مشروعا من الذين حصلوا على قطع اراضي ولم يقوموا باستثمارها"، مؤكدا أن "الحكومة قامت بخفض 15‎%‎ على سلف الزواج والعقارات".

واوضح أن "اكبر خطر على كيان إقليم كوردستان، عدم الاتفاق الكوردي الداخلي"، لافتا إلى ان " الدستور العراقي اعترف بالإقليم ككيان فدرالي لكن هناك أصوات تطالب بالعودة الى بغداد بشكل مباشر وهذا يهدد كيان الاقليم".

أمنيا، قال بارزاني ان "حكومته طلبت تنسيقا بين البيشمركة والجيش العراقي لتأمين المناطق التي يتواجد بها عناصر داعش"، وتابع " يوم امس تحدثت مع الكاظمي حول الموضوع ونحن في اتصال دائم".

وفيما يتعلق بالمادة 140 من الدستور، قال "نلمس تقبلا لدى الحكومة الحالية لتطبيق المادة 140 الدستورية الخاصة بتحديد مصير مناطق النزاع بين بغداد واربيل ".

وكان برلمان إقليم كوردستان، قد عقد صباح اليوم، جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

ر.إ

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