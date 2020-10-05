المالية النيابية: الحكومة ''غير مستعجلة'' لتأمين رواتب الموظفين

2020/10/05 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت الجنة المالية النيابية، الاثنين، أن وزارة المالية لم تلجأ إلى الحلول المستعجلة من أجل تأمين الرواتب، كما أنها ليست لديها رؤية كافية لعبور الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، في تصريح له، اليوم (5 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "اللجنة المالية قدمت مقترحات في ورقة إصلاحية لتعظيم الإيرادات وتجاوز الأزمة التي يمر بها البلد"، مضيفا أن " اللجنة تنتظر ورقة الإصلاح الحكومية لعقد جلسة نقاشية تتضمن طرح الورقتين والعمل على دمجهما بورقة واحدة".

وأشار إلى استعداد البرلمان لتقديم المساعدة إلى الحكومة للخروج من الأزمة المالية"، مشيرا إلى أن "وزارة المالية لم تلجأ إلى الحلول المستعجلة من أجل تأمين رواتب الموظفين كما أنها ليست لديها رؤية كافية لعبور الأزمة".

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