الدولة المغربية والإذعان لإرادة الرأسمال الأجنبي - التيتي الحبيب

2020/10/05 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث 377: الدولة المغربية والإذعان لإرادة الرأسمال الأجنبيتقوم انظمة الدول التبعية على قاعدة خدمة مصالح الرأسمال الاجنبي.



انها انظمة الإذعان لإرادة هذا الرأسمال وهذه هي حالة تعامل و تصرف الدولة المغربية.



كل أنظمة التبعية على الصعيد العالمي تخضع مصالحها الخاصة لهذه الإرادة.



لكن الجديد هو في ظل الازمة الاقتصادية المتفاقمة ومستجدات جائحة كوفبد 19 أصبح استجلاب الاستثمار الأجنبي يقتضي ......





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